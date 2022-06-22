В МВД России обсудили выработку антинаркотической идеологии

Заседание комитета провел глава ведомства Владимир Колокольцев.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание государственного антинаркотического комитета. Об этом сообщило « МВД Медиа ».

На мероприятии обсудили реализацию молодежной политики по части выработки антинаркотической идеологии. По словам Колокольцева, задача требует долгосрочных мер со стороны заинтересованных федеральных органов. Глава МВД отметил, что ведомство в 2021 году провело около 400 тысяч мероприятий, направленных на создание негативного отношения к наркотикам. «Развиваются новые формы профилактической деятельности, включая онлайн-конференции и вебинары с учащимися», — заметил министр.

Глава антинаркотического комитета заявил, что значительный потенциал есть у информационной системы «Молодежь России». Ее пользователи являются целевой аудиторией, с которой нужно работать. Так, около двух недель назад на портале создали «банк антинаркотических ресурсов».

«Напомню, задача по внедрению такого продукта ставилась на предыдущем заседании Комитета. Теперь важно наполнить его контентом, который будет интересен молодым людям и станет существенным подспорьем для специалистов», — сказал Колокольцев.

В Мордовии, Брянской, Кемеровской областях и ряде регионов успешно зарекомендовали себя так называемые школы волонтерства. В них учащиеся и студенты проходят подготовку для последующей профилактической работы со сверстниками. «Комплексные меры приносят свой результат. За последние годы доля молодежи среди совершивших общеуголовные и наркопреступления в целом стабильно сокращается», — констатировал глава МВД.

Также на мероприятии обсудили организацию работы по сокращению уровня отравлений и смертности от потребления наркотиков. Владимир Колокольцев сделал акцент на необходимости устранять сам источник опасности, наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота веществ.

«Многое делается и с точки зрения упреждающих мер. В частности, совершенствуются методы профилактики, диагностики и лечения больных наркоманией, функционируют механизмы раннего выявления наркозависимых, развивается наркологическая служба, расширяется система медицинской реабилитации», — добавил министр.

Государственный антинаркотический комитет проанализировал итоги изучения наркоситуации в стране. Председатель напомнил, что в условиях ковидных ограничений отмечалось увеличение внутреннего производства наркотических средств, а по мере их отмены — процесс восстановления маршрутов поставок наркотиков в Россию. «В прошлом году объем изъятых прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а запрещённых веществ — более чем в полтора раза. Пресечено на 40% больше фактов контрабанды», — заявил Колокольцев.