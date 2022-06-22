В Москве у храма босоногий мужчина порезал двух прохожих

Босоногий мужчина достал нож и ударил им прохожего в шею и в голову. После чего достал второй нож и ударил другого прохожего. Затем он пытался зайти в церковь, но его скрутили сотрудники ритуальных услуг, которые проводили церемонию в храме.

В Москве у храма босоногий мужчина порезал двух прохожих. Об этом в среду, 22 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился недалеко от храма Живоначальной Троицы в Москве. Босоногий мужчина достал нож и ударил им прохожего в шею и в голову. После чего достал второй нож и ударил другого прохожего. Затем он пытался зайти в церковь, но его скрутили сотрудники ритуальных услуг, которые проводили церемонию в храме.

Один пострадавший находится в больнице, второй — отделался порезом руки.

Полицейские установили личность дебошира. Им оказался 44-летний местный житель. При задержании он заявил, что ему так велел Бог. Мужчина пьян, поэтому полицейские пока не могут его допросить.

Ранее в 2009 году мужчина был судим за кражу со взломом, а в 2010 попал под амнистию. В 2021 году его посадили в колонию за хулиганство.