В Минфине предложили ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников

Минфин предложил установить ограничения, при которых НДФЛ не будет облагаться в размере трех окладов на любые выплаты при увольнении.

В России предложили ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников. Об этом в среду, 22 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Замминистра отметил, что в настоящее время есть два вида выплат — выплаты при увольнении и компенсационные выплаты. При увольнении первые освобождаются от налогов в размере трех окладов, на вторые ограничения не действуют.

Минфин предложил установить ограничения, при которых НДФЛ фиксированно будет облагаться в размере трех окладов на любые выплаты при увольнении.