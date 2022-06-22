В Кирове мальчик пострадал из-за упавших на него футбольных ворот

Инцидент произошел во вторник, 21 июня.

В Кирове мальчик пострадал из-за упавших на него футбольных ворот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент случился во вторник, 21 июня, в сквере Борцам революции.

У семилетнего ребенка выявили травмы головы и ноги. Его госпитализировали.

«Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования», — отметили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка.