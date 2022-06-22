В Кирове мальчик пострадал из-за упавших на него футбольных ворот
Инцидент произошел во вторник, 21 июня.
В Кирове мальчик пострадал из-за упавших на него футбольных ворот. Об этом сообщило
Инцидент случился во вторник, 21 июня, в сквере Борцам революции.
У семилетнего ребенка выявили травмы головы и ноги. Его госпитализировали.
«Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования», — отметили в прокуратуре.
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка.