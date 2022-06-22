В Касимовском районе появится исправительный центр для осужденных

Его здание возведут на базе племенного завода «Дмитриево».

В Касимовском районе появится исправительный центр для осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН .

Вопрос расширения сети исправительных центров обсудили главы региональных управления ФСИН Александр Комков и управления минюста Сергей Солохин. Там же присутствовали глава администрации района Иван Бахилов и гендиректор племенного завода «Дмитриево» Сергей Кострюков.

Руководство предприятия предложило создать учреждение на своей базе. Речь шла о возведении за свой счет здания, которое можно будет использовать как исправительный центр на 150 человек. Осужденных трудоустроят на объектах завода. Руководство управления ФСИН направило в организацию пакет документов, перечень имущества и оборудования, необходимых для создания центра.