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В Касимовском районе появится исправительный центр для осужденных
Его здание возведут на базе племенного завода «Дмитриево».

В Касимовском районе появится исправительный центр для осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Вопрос расширения сети исправительных центров обсудили главы региональных управления ФСИН Александр Комков и управления минюста Сергей Солохин. Там же присутствовали глава администрации района Иван Бахилов и гендиректор племенного завода «Дмитриево» Сергей Кострюков.

Руководство предприятия предложило создать учреждение на своей базе. Речь шла о возведении за свой счет здания, которое можно будет использовать как исправительный центр на 150 человек. Осужденных трудоустроят на объектах завода. Руководство управления ФСИН направило в организацию пакет документов, перечень имущества и оборудования, необходимых для создания центра.