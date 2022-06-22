Умерла рязанский краевед Зоя Свирина

Члену литературной ассоциации «Переяславль» было 84 года.

Умерла рязанский краевед Зоя Свирина. Некролог опубликован в газете « Рязанские ведомости ».

Свирина была ученым-математиком. В разные годы она работала учителем в школе, лаборантом в рязанских вузах. В 2003 году Свирина была помощником депутата Госдумы Михаила Малахова.

Помимо этого краевед состояла в литературной ассоциации «Переяславль». За ее авторством более 180 публикаций и несколько авторских книг. Последняя из них, сборник очерков «Сердцу милая земля», посвященный Шилову, недавно вышла из печати.

Зое Свириной было 84 года.