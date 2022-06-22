Студенты «Политеха» защитили дипломные работы в офисе ГК «Зеленый сад»

Специалисты проходили практику у застройщика.

В центральном офисе компании «Зеленый сад» состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета. Молодые специалисты проходили производственную оплачиваемую практику у застройщика и продолжили работать в компании после ее окончания на индивидуальных условиях.

На защите присутствовали ключевые лица фирмы — директор по общим вопросам Андрей Оришкевич, начальник юридического отдела Алексей Прудников, начальник отдела капитального строительства Сергей Котусов, со стороны учебного заведения — директор Рязанского «Политеха» Игорь Мурог, заведующие кафедрами профильных направлений.

В своих исследованиях и практических разработках студенты опирались на данные и опыт, полученные во время практики. Вуз, занимающийся подготовкой востребованных в строительной сфере кадров, и региональный застройщик подписали соглашение прошлым летом.

Совместная работа по подготовке компетентных специалистов позволила студентам получить реальные знания и определиться с направлением в будущей работе. Для тех, кто только делает первые шаги в профессии, очень важно понимать процесс разработки проектов и дальнейшего возведения домов с самых азов. Без практики среди экспертов с большим опытом работы невозможно стать грамотным специалистом.

ГК «Зеленый сад» и «Политех» продолжат успешное сотрудничество: прохождение оплачиваемой практики и последующее трудоустройство у ведущего регионального застройщика с 20-летним опытом работы — отличный способ проявить себя и построить карьеру по выбранной специальности.