Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
487
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 853
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 861
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 315
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Студенты «Политеха» защитили дипломные работы в офисе ГК «Зеленый сад»
Специалисты проходили практику у застройщика.

В центральном офисе компании «Зеленый сад» состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета. Молодые специалисты проходили производственную оплачиваемую практику у застройщика и продолжили работать в компании после ее окончания на индивидуальных условиях.

На защите присутствовали ключевые лица фирмы — директор по общим вопросам Андрей Оришкевич, начальник юридического отдела Алексей Прудников, начальник отдела капитального строительства Сергей Котусов, со стороны учебного заведения — директор Рязанского «Политеха» Игорь Мурог, заведующие кафедрами профильных направлений.

В своих исследованиях и практических разработках студенты опирались на данные и опыт, полученные во время практики. Вуз, занимающийся подготовкой востребованных в строительной сфере кадров, и региональный застройщик подписали соглашение прошлым летом.

Совместная работа по подготовке компетентных специалистов позволила студентам получить реальные знания и определиться с направлением в будущей работе. Для тех, кто только делает первые шаги в профессии, очень важно понимать процесс разработки проектов и дальнейшего возведения домов с самых азов. Без практики среди экспертов с большим опытом работы невозможно стать грамотным специалистом.

ГК «Зеленый сад» и «Политех» продолжат успешное сотрудничество: прохождение оплачиваемой практики и последующее трудоустройство у ведущего регионального застройщика с 20-летним опытом работы — отличный способ проявить себя и построить карьеру по выбранной специальности.