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Рязанская школьница получила на госэкзаменах по 100 баллов по двум предметам
Алена Мефодина — выпускница школы № 3.

Рязанка Алена Мефодина сдала два ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Выпускница набрала максимальное количество баллов по физике и русскому языку. Алена Мефодина училась в технологическом классе в рязанской школе № 3. Она неоднократно участвовала в олимпиадах по русскому языку и литературе.

При этом, как рассказала сама школьница, она планирует подавать заявления в московские технические вузы. «Скорее всего, мое направление будет связано с математикой или химией. Всё будет зависеть от баллов, которые я наберу в сумме за все экзамены», — отметила Мефодина.