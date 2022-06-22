Рязанская природоохранная прокуратура обязала организацию очистить ручей Кирицы
В воде нашли превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В Рязанской области природоохранная прокуратура обязала организацию очистить ручей Кирицы от сточных вод. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба органа.
Одна из организаций сбрасывала в ручей сточные воды. В воде нашли превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
С этим вопросом прокурор обратился в суд и потребовал обязать организацию очистить ручей от загрязнений.
Суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь организация обязана исполнить требование суда.
Ситуация находится на контроле межрайпрокуратуры.