Рязань передаст в собственность региона участок земли на площади Соборной

На участке планируют создать технопарк. Реконструкция здания запланирована на 2023 год.

Рязань передаст в собственность региона участок на площади Соборной 17 под зданием бывшего хлебозавода № 1. Об этом стало известно в среду, 22 июня, на заседании комитета по социальным вопросам рязгордумы.

На участке планируют создать технопарк. Реконструкция здания запланирована на 2023 год.

На заседании отметили, что при реализации проекта создадут около 500 рабочих мест.

Окончательное решение примут на заседании гордумы 23 июня.

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