Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
484
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 851
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 859
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 313
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязань передаст в собственность региона участок земли на площади Соборной
На участке планируют создать технопарк. Реконструкция здания запланирована на 2023 год.

Рязань передаст в собственность региона участок на площади Соборной 17 под зданием бывшего хлебозавода № 1. Об этом стало известно в среду, 22 июня, на заседании комитета по социальным вопросам рязгордумы.

На участке планируют создать технопарк. Реконструкция здания запланирована на 2023 год.

На заседании отметили, что при реализации проекта создадут около 500 рабочих мест.

Окончательное решение примут на заседании гордумы 23 июня.

Фото «Яндекс.Карты»