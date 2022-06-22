Правительство внесло законопроект о создании российского магазина мобильных приложений
Документ рассмотрит Государственная дума.
Федеральное правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании российского магазина мобильных приложений. Об этом сообщило
Отмечается, что магазин в обязательном порядке будут предустанавливать на устройства.
«Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — указано в документе.
Отмечается, что мера стала актуальной в период западных санкций. Также в пояснительной записке рассказывается о возможном риске прекращения работы в России магазинов приложений App Store и Google Play.