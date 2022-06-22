На въезде в Рязань собака спровоцировала массовую аварию

По словам очевидцев, собака перебегала дорогу. Из-за нее сразу столкнулись четыре автомобиля.

На въезде в Рязань столкнулись четыре автомобиля. Кадры с места аварии в среду, 22 июня, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Авария случилась на Солотчинском шоссе. По словам очевидцев, собака перебегала дорогу. Из-за нее сразу столкнулись четыре автомобиля.

Судя по кадрам, все автомобили получили сильные повреждения. Собака не пострадала.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 18.20 движение на дороге не затруднено.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в аварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.