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На Рязанском приборном заводе почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Церемония прошла в среду, 22 июня.

В среду, 22 июня, сотрудники Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») возложили цветы к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы».

В церемонии участвовали руководители предприятия во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым, ветераны локальных войн, представители профсоюзного комитета и молодежного центра. Память погибших почтили минутой молчания.

На плитах мемориального комплекса АО «ГРПЗ» увековечены имена 474 участников Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто погиб, и те, кто вернулся на предприятие и долгие годы доблестно трудился на нем. Памятник поставили у центральной проходной предприятия к 60-летию Победы.

Представители молодежного центра возложили красные гвоздики к мемориальным доскам. Они установлены на домах в Рязани, в которых жили работники завода, герои Советского Союза Илья Андрианов, Василий Аулов, Алексей Петропавлов, Никита Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Зайцев.

Четыре памятные доски в честь заводчан, совершивших героические подвиги, установили к 65-й годовщине Победы по инициативе и на средства завода.