В Рязани прошла акция «Свеча памяти»

Она состоялась в среду, 22 июня, в 4:00.

В Рязани прошла акция «Свеча памяти». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

Мероприятие прошло на Скорбященском кладбище в среду, 22 июня, в 4:00. В нем участвовали врио губернатора Рязанской области Павел Малков, первый зампред правительства Анна Рослякова, мэр Рязани Елена Сорокина, глава гордумы Татьяна Панфилова, а также представители министерств, ведомств, учебных заведений, общественных организаций.

Церемония стартовала на площади Победы. От Вечного огня зажгли факел. Позже доставили к Скорбященскому мемориалу.

На акции прозвучало сообщение о начале войны, зачитанное 22 июня 1941 года диктором Юрием Левитаном. Пришедшие почтили память погибших минутой молчания. После собравшиеся возложили цветы к Вечному огню. Затем они выложили из свечей надпись «Я помню!».