На рязанку завели уголовное дело за нелегальную продажу алкоголя из жилого дома

Женщину привлекают к ответственности за схожее нарушение в четвертый раз.

На рязанку завели уголовное дело за нелегальную продажу алкоголя из жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Полицейские обнаружили реализацию спиртного из квартиры дома на улице Черновицкой. Ранее хозяйку жилья привлекали к ответственности за похожее нарушение — два раза к административной, один — к уголовной.

Правоохранители взяли адрес рязанки под особый контроль. Во время очередных рейдов они узнали, что нарушительница возобновила нелегальную деятельность.

Участковые зафиксировали нарушение. На женщину завели уголовное дело за неоднократную нелегальную продажу алкоголя.