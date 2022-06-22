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Мошенник обманул рязанку под видом «сотрудника портала „Госуслуги“»
Инцидент произошел во вторник, 21 июня. Женщина лишилась 123 тысяч рублей.

Мошенник обманул рязанку под видом «сотрудника портала „Госуслуги“». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 21 июня.

Мужчина представился сотрудником портала. После этого действовал по распространенной схеме. Он сообщил о проблеме на счете, попросил снять с него деньги, взять кредит и перевести все средства на «резервный счет». Через некоторое время он обнулился.

Так мошенник обманул 66-летнюю рязанку. Она перевела злоумышленникам 123 тысячи рублей.

Отмечается, что иногда преступники используют схему «Ваш родственник попал в беду». Мошенники звонят жертвам и сообщают о том, что их близкий человек оказался в полиции якобы за совершенное преступление. После злоумышленники требуют взятку или выкуп за «освобождение» родственника.