Мошенник обманул рязанку под видом «сотрудника портала „Госуслуги“». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел во вторник, 21 июня.
Мужчина представился сотрудником портала. После этого действовал по распространенной схеме. Он сообщил о проблеме на счете, попросил снять с него деньги, взять кредит и перевести все средства на «резервный счет». Через некоторое время он обнулился.
Так мошенник обманул 66-летнюю рязанку. Она перевела злоумышленникам 123 тысячи рублей.
Отмечается, что иногда преступники используют схему «Ваш родственник попал в беду». Мошенники звонят жертвам и сообщают о том, что их близкий человек оказался в полиции якобы за совершенное преступление. После злоумышленники требуют взятку или выкуп за «освобождение» родственника.