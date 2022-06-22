Михайловское предприятие обязали очистить сточные воды

Проверку провела региональная природоохранная прокуратура.

Природоохранная прокуратура проверила, соблюдает ли михайловское предприятие законодательство при сбросе сточных вод в реку Проня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации органа, в сточных водах превышено предельно допустимое число загрязняющих веществ.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд. Орган удовлетворил его требования. Михайловское предприятие обязали очистить сбрасываемые стоки.