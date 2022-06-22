МИД предупредил о возможных конфликтах в мире из-за США

Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что власти США хотят сохранить доминирование в некоторых регионах мира. Поэтому в этих точках возможна эскалация кризисов.

В МИД России предупредили о возможной эскалации в мире из-за США. Об этом в среду, 22 июня, предупредил замглавы ведомства Сергей Рябков, передали РИА Новости.

По его словам, власти США хотят сохранить доминирование в некоторых регионах мира. Поэтому в этих точках возможна эскалация кризисов. Рябков добавил, что, в частности, в настоящее время растет конфликтный потенциал в АТР.

«В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисных ситуаций в тех регионах мира, где США и их союзники стремятся сохранить свое доминирование», — сказал Рябков.