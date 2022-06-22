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Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход работ в Гвардейском сквере
Она напомнила, что годом ранее сквер выбрали по итогам рейтингового голосования среди общественных территорий в Железнодорожном районе.

Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход работ в Гвардейском сквере. Промежуточными результатами в среду, 22 июня, она поделилась на своей странице во «Вконтакте».

Елена Сорокина напомнила, что годом ранее сквер выбрали по итогам рейтингового голосования среди общественных территорий в Железнодорожном районе.

На участке установят дорожки, освещение, детскую площадку, лавочку и урны, высадят деревья и цветы.

Пока что подрядчик расчищает территорию от поросли, завозит на объект грунт, утрамбовывает его с помощью спецтехники. Параллельно ведется очистка ручья.

«Место сложное — раньше здесь был заброшенный заболоченный пустырь, по сути свалка. Сейчас рельеф выравнивают, территорию приподняли на 4,5 метра. На этот этап потребуется еще три недели. Долго, но необходимо, чтобы потом не проваливались дорожки и не затапливалась территория», — рассказала мэр.

По ее словам, в июле начнутся активные работы. Тогда же она планирует навестить сквер еще раз.

«После завершения проекта отремонтируем „картами“ дорогу вдоль сквера. Будет обустроена новая контейнерная площадка», — заключила Елена Сорокина.