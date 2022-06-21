В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с «тарзанки» в реку

После прыжка с «тарзанки» подросток не выплыл из воды.

В Воронежской области 17-летний подросток погиб, прыгнув с «тарзанки» в реку. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

20 июня 20222 года днем 17-летний подросток отдыхал на реке Ворона у села Богана Борисоглебского района.

После прыжка с «тарзанки» подросток не выплыл из воды. Друзья, находившиеся с ним, пытались найти юношу, но это не дало результата. Подростки сообщили в службу спасения. Тело юноши извлекли из воды около 17 часов.

Следователи опросили свидетелей, назначили экспертизу, чтобы установить причину смерти подростка. По результатам проверки примут процессуальное решение.