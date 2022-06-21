В Сургуте подросток умер после съеденного на Сабантуе плова

Врачам не удалось спасти ребенка.

В Сургуте во время празднования Сабантуя 13-летнему мальчику стало плохо от съеденного плова и он умер. Об этом пишет Kazanfirst.ru .

Врачам не удалось спасти ребенка. По предварительной информации, причиной смерти стала аллергия на блюдо.

Назначена экспертиза. В мэрии рассказали, что мероприятие проводили по всем необходимым требованиям, на месте дежурила скорая. Власти выразили соболезнования семье погибшего. Также они заявили, что нужно проверить инцидент.