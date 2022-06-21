В Ставрополье женщина заразилась Сибирской язвой

Источник появления болезни устанавливают.

В Ставропольском крае жительница станицы Рождественской заразилась сибирской язвой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков.

Также проводится проверка на территории поселения. В подворье провели дезинфекцию и антибиотикопрофилактику у контактных лиц. Животных, находящихся рядом, вакцинируют.

«Угрозы распространения болезни нет», — отметил губернатор.

Источник появления болезни устанавливают.