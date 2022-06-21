В Спас-Клепиках сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя на «ВАЗе»

Годом ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

В Спас-Клепиках задержали пьяного водителя на Lada Kalina. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Нарушителя остановили в понедельник, 20 июня, во время патрулирования районного центра. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль, который двигался по спутанной траектории. Также они заметили, что правое переднее колесо было спущено, а на кузове были повреждения. Транспортное средство остановили и выяснилось, что 31-летний водитель пьян.

Годом ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Мужчину задержали и передали его полиции.