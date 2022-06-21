В Шилове 21-летний мужчина разбил бутылку о голову знакомого и порезал ему лицо

Инцидент случился, когда компания отдыхала на берегу реки Ока.

В Шиловском районе вынесли приговор 21-летнему мужчине, который обезобразил лицо своему знакомому. Подробности во вторник, 21 июня, привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился летом 2021 года на берегу реки Ока. Осужденный отдыхал в компании своих друзей и встретил приятеля, который приехал в гости к родственникам из другого региона. В ходе беседы между ними произошла словесная перепалка. Тогда осужденный схватил с земли стеклянную бутылку и ударил ей по голове потерпевшего. От удара бутылка разбилась, а осколки поранили пострадавшему лицо.

Позже суд квалифицировал ранения как физический вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Это относится к категории тяжкого вреда здоровью

На суде 21-летний мужчина признал вину, а также извинился перед потерпевшим и возместил ему материальный и моральный ущерб.

Суд учел все обстоятельства и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.