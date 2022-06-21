В Сараевском районе ранее судимый водитель сел за руль трактора в пьяном состоянии

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, данный водитель не в первый раз управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

Во вторник, 21 июня, в Сараях остановили 40-летнего водителя, в пьяном состоянии севшего за руль трактора «МТЗ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выяснилось, что мужчина не в первый раз управляет транспортным средством в пьяном состоянии. В октябре 2018 года его остановили сотрудники госавтоинспекции и привлекли к ответственности за управление автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему два года лишения «прав» и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Несмотря на это, мужчина продолжил управлять транспортными средствами. Его поймали 9 января 2019 года, а затем 13 марта 2019 года. В обоих случаях он управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Судья назначил 350 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и восемь месяцев.

Теперь по части 2 статьи 264.1 УК РФ мужчине грозит до 500 тысяч рублей штрафа, лишение свободы и другое.