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В Сапожковском районе раскрыли убийство собаки
Убийство совершила женщина, которая предположила, что собака душит ее кур.

В Сапожковском районе раскрыли убийство собаки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Фабричной слободы. Она сообщила, что нашла труп собаки, охранявшей дом ее родственника. Девушка сообщила, что родственник умер и в доме никто не живет, но осталась собака, которая находилась в будке у забора. Девушка навещала собаку и кормила ее. В один день она пришла проведать животное и увидела, что собаку повесили на яблоне около дома.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

К гибели оказалась причастна 54-летняя местная жительница. Злоумышленницу доставили в полицию. Женщина предположила, что собака душит ее кур. Однажды, употребив спиртное, женщина отвязала собаку от будки и повесила ее на дереве.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.