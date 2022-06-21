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В Рыбновском районе осудили девушку, укравшую телефон у знакомого
Она украла гаджет во время застолья.

В Рыбновском районе осудили 29-летнюю местную жительницу, которая украла телефон у знакомого во время застолья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале 2022 года девушка выпивала со знакомыми. Во время застолья она заметила, как один из мужчин пользовался мобильным телефоном Samsung Galaxy. Через некоторое время она заметила, что все собутыльники уснули и решила похитить телефон. Она вынула гаджет их кармана куртки, надетой на хозяине и покинула дом.

Девушка ранее судима не была, она раскаялась в содеянном и совершила явку с повинной, а также содействовала раскрытию и расследованию преступления. Суд решил назначить ей 120 часов обязательных работ.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.