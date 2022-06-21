В Рязанской области клещи покусали 167 человек
Случаи укусов были зарегистрированы в 18 районах.
В Рязанской области клещи покусали 167 человек, 69 из которых дети. Об этом в понедельник, 20 июня,
Статистику привели за минувшую неделю. Случаи укусов были зарегистрированы в 18 районах. Наибольшее число пострадавших отмечаются в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском, Касимовском, Шиловском районах и в Рязани.
Наиболее вероятными местами нападения клещей назвали леса, дачные участки, кладбища.