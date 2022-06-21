В Рязанской области клещи покусали 167 человек

Случаи укусов были зарегистрированы в 18 районах.

В Рязанской области клещи покусали 167 человек, 69 из которых дети. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Статистику привели за минувшую неделю. Случаи укусов были зарегистрированы в 18 районах. Наибольшее число пострадавших отмечаются в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском, Касимовском, Шиловском районах и в Рязани.

Наиболее вероятными местами нападения клещей назвали леса, дачные участки, кладбища.