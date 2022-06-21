В Рязанской области 22 июня ожидаются дожди с грозами
Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в среду, 22 июня, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз
Ночью температура составит +10…+15 градусов. Ожидается дождь, местами сильный. Днем столбики термометра поднимутся до +17…+22 градусов. Также возможны небольшие и умеренные дожди. В некоторых районах ожидается гроза.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.