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В Рязанской области 22 июня ожидаются дожди с грозами
Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в среду, 22 июня, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью температура составит +10…+15 градусов. Ожидается дождь, местами сильный. Днем столбики термометра поднимутся до +17…+22 градусов. Также возможны небольшие и умеренные дожди. В некоторых районах ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.