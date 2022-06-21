В Рязани пропала 75-летняя Лидия Кондрашкина

Женщина пропала еще в понедельник, 20 июня. У нее может быть частичная потеря памяти. Она не ориентируется в пространстве.

В Рязани пропала 75-летняя пенсионерка. Ориентировку на поиск Лидии Кондрашкиной во вторник, 21 июня, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Женщина пропала еще в понедельник, 20 июня. Она вышла из дома и не вернулась.

Лидия Кондрашкина ростом 155 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Во что была одета в момент пропажи — неизвестно.

Уточняется, что у женщины может быть частичная потеря памяти. Она не ориентируется в пространстве.

Позже стало известно, что женщину нашли живой.