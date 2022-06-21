Рязанские полицейские нашли живой потерявшуюся 75-летнюю пенсионерку

Женщина вышла из дома накануне в понедельник, 20 июня, и не вернулась домой.

Рязанские полицейские нашли живой потерявшуюся 75-летнюю Лидию Кондашкину. Об этом во вторник, 21 июня, РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка вышла из дома накануне в понедельник, 20 июня, и не вернулась домой. Поисками женщины занимался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение Лидии Кондрашкиной установили сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области. Они доставили женщину сначала в отделение, после чего ее передали родственникам.

Жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.