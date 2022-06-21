В Рязани остановили пьяную женщину на «десятке»

Водитель на требование инспекторов ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ответила отказом.

В Рязани остановили женщину на «ВАЗ-2110», которая нарушила ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция предположила, что водитель болен или пьян. Патрульные полицейские подали сигнал остановиться. За рулем оказалась 33-летняя жительница Рязани. У нее заметили признаки опьянения: поведение, не соответствующее окружающей обстановке, запах алкоголя изо рта. На место вызвали инспекторов ДПС. Женщину отстранили от управления машиной.

Водитель отказалась проходить медосвидетельствование.

Полиция составила протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением «прав» на срок от полутора до двух лет.