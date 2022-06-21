В Рязани наркокурьеру назначили 11 лет колонии за распространение наркотиков

Молодой человек пытался распространить крупную партию наркотиков с помощью интернета.

В Рязани рассмотрели уголовное дело по обвинению ранее судимого жителя Старожиловского района в покушении на распространение наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Молодой человек пытался распространить крупную партию наркотиков с помощью интернета, в сговоре с группой лиц.

Он не признал вину, заявив, что заказал запрещенные вещества для личного потребления. Суд не поверил в эту версию, поскольку ранее мужчину проинструктировали о роли закладчика. В распоряжение он получил более 30 расфасованных пакетиков с наркотиками, что говорит о том, что наркотики он хранил не для личного потребления.

Ему назначили 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.