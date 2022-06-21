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В Рязани на шести улицах на две недели отключат горячую воду
Воды не будет с 22 июня по 5 июля.

В Рязани на две недели отключат горячую воду на шести улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 22 июня по 5 июля по адресам:

  • улица 1-я Красная, дома №№ 26, 28;
  • улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4;
  • улица Заводской проезд, дом № 6а;
  • улица Михайловское шоссе, дома №№ 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 90а;
  • улица Московское шоссе, дом № 6;
  • улица Старореченская, дом № 15 корпус1.