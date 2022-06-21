В Рязани на шести улицах на две недели отключат горячую воду
Воды не будет с 22 июня по 5 июля.
В Рязани на две недели отключат горячую воду на шести улицах. Об этом сообщил
Воды не будет с 22 июня по 5 июля по адресам:
- улица 1-я Красная, дома №№ 26, 28;
- улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4;
- улица Заводской проезд, дом № 6а;
- улица Михайловское шоссе, дома №№ 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 90а;
- улица Московское шоссе, дом № 6;
- улица Старореченская, дом № 15 корпус1.