В Рязани на шести улицах на две недели отключат горячую воду

Воды не будет с 22 июня по 5 июля.

В Рязани на две недели отключат горячую воду на шести улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 22 июня по 5 июля по адресам: