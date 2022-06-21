В Рязани на 12 улицах отключат электричество
Света не будет во вторник, 21 июня, с 10.00 до 16.00.
В Рязани на 12 улицах отключат электричество. Об этом
Света не будет во вторник, 21 июня, с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:
- улица Попова, дома с №№ 1 по 31, 37, 39, 43, 45, 47, 44, 49, 51, 53;
- улица 1-я Механизаторов, дома №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 23а, 25, 25а, 27;
- улица 2-я Механизаторов, дома с №№ 18 по 40, с 35 по 53;
- улица Луговая, дома с №№ 2 по 42, 60, 62, 58;
- улица Ушинского, дома №№ 33, 18, 14, 16;
- улица Полиграфистов, дома №№ 1, 2, 3, 6, 36;
- улица Железнодорожная, дома с №№ 1 по 61, 61а;
- улица Мира, дома с №№ 1 по 29, 33, 35, 37;
- улица Ленпоселок, дома с №№ 1 по 31;
- улица Школьная, дома с №№ 1 по 15, с 2 по 64;
- улица Тепличная, дома с №№ 1 по 8, 15;
- улица Садовая, дома с №№ 1 по 9.
Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.