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В Рязани на 12 улицах отключат электричество
Света не будет во вторник, 21 июня, с 10.00 до 16.00.

В Рязани на 12 улицах отключат электричество. Об этом предупредила пресс-служба мэрии.

Света не будет во вторник, 21 июня, с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • улица Попова, дома с №№ 1 по 31, 37, 39, 43, 45, 47, 44, 49, 51, 53;
  • улица 1-я Механизаторов, дома №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 23а, 25, 25а, 27;
  • улица 2-я Механизаторов, дома с №№ 18 по 40, с 35 по 53;
  • улица Луговая, дома с №№ 2 по 42, 60, 62, 58;
  • улица Ушинского, дома №№ 33, 18, 14, 16;
  • улица Полиграфистов, дома №№ 1, 2, 3, 6, 36;
  • улица Железнодорожная, дома с №№ 1 по 61, 61а;
  • улица Мира, дома с №№ 1 по 29, 33, 35, 37;
  • улица Ленпоселок, дома с №№ 1 по 31;
  • улица Школьная, дома с №№ 1 по 15, с 2 по 64;
  • улица Тепличная, дома с №№ 1 по 8, 15;
  • улица Садовая, дома с №№ 1 по 9.

Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.