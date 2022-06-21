В Рязани гипермаркет «Декатлон» с 26 июня приостановит деятельность
Как объясняется на сайте компании, это связано с невозможностью поставки товаров из-за внешних условий.
В России гипермаркет «Декатлон» временно приостановит продажи в магазинах. Информация об этом
Закрытие коснется всех магазинов, в том числе и магазинов в Рязани. Как объясняется на сайте компании, это связано с невозможностью поставки товаров из-за внешних условий.
Последний день работы «Декатлона» — 26 июня. После этой даты магазины, в том числе и интернет-магазины, приостановят работу.