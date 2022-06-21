В Рязани гендиректор местного предприятия уклонился от уплаты НДС и присвоил 60 миллионов

На него завели уголовное дело.

В Рязанской области гендиректор коммерческой организации присвоил 60 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что гендиректор предприятия совершил преступление в 2016 году. Он использовал фиктивные документы, чтобы уклониться от уплаты НДС с организации. Тем самым присвоил более 60 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов выездной налоговой проверки предприятия. Расследование продолжается.