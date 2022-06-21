В Рязани 100-летний юбилей отметил ветеран Михаил Тарасов
Во время Великой Отечественной войны он служил в зенитных войсках.
В Рязани 100-летний юбилей отметил ветеран Михаил Тарасов. Об этом сообщил
Тарасов отпраздновал юбилей 14 июня. Первый заместитель мэра Елены Сорокиной Алексей Пустовалов поздравил ветерана, вручил ему открытку, подарок и букет цветов.
Михаила Тарасова призвали на фронт в 19 лет. Во время Великой Отечественной войны он служил в зенитных войсках, его наградили Орденом Отечественной войны II степени. После войны он работал на лесозаготовках. У Михаила Ивановича есть трое детей, внуки и правнуки.