В Ростовской области упал военный самолет Су-25
Трагедия случилась в Чертковском районе, недалеко от села Маньково-Калитвенское.
В Ростовской области упал военный самолет Су-25. Об этом во вторник, 21 июня,
Трагедия случилась в Чертковском районе, недалеко от села Маньково-Калитвенское. Пилот выполнял плановый учебно-тренировочный полет.
Самолет рухнул на краю поля, развалился на части и загорелся. Пилот погиб на месте.
По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.
Фото Минобороны России