В Ростовской области упал военный самолет Су-25

Трагедия случилась в Чертковском районе, недалеко от села Маньково-Калитвенское.

В Ростовской области упал военный самолет Су-25. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Трагедия случилась в Чертковском районе, недалеко от села Маньково-Калитвенское. Пилот выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Самолет рухнул на краю поля, развалился на части и загорелся. Пилот погиб на месте.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.

Фото Минобороны России