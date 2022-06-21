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В России ускорят регистрацию новых лекарств
Также в стране планируют изучить побочные эффекты уже существующих препаратов и ввести систему треков. Соответствующий законопроект предложил разработать депутат Госдумы Александр Петров.

В России ускорят регистрацию новых лекарств и изучат полезные побочные эффекты уже существующих. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александра Петрова.

Этот законопроект сократит прохождение бюрократических процедур и поможет вывести весь документооборот в электронный вид. Петров уверен, что такой способ поможет быстрее вывести на рынок отдельные препараты.

Помимо этого, Петров предложил исследовать не до конца изученные позитивные и негативные эффекты уже существующих препаратов. В пример он привел случай, когда ученые разрабатывали виагру как препарат от стенокардии, а в конечном итоге ее стали применять как средство для повышения потенции.

Председатель подкомитета добавил, что также может появиться система треков. Она разделит лекарства на те, которые необходимо экстренно вывести на рынок — вакцины от коронавируса, необходимые при жизнеугрожающих состояниях и редких заболеваниях лекарства, и на те, которые могут пройти стандартную регистрацию.