В России корм для животных подорожал на 24%

В частности, цены выросли на корма для собак, кошек и хомяков.

В России корм для животных подорожал на 24%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса ОФД от «Контур.Маркета», передали РИА Новости.

В частности, цены выросли на корма для собак, кошек и хомяков. Самая ощутимая стоимость коснулась корма для собак — с февраля по настоящее время цены выросли на 24%. Цены на корм для хомяков выросли на 16%, а на корм для кошек — на 13%.

Уточняется, что цены на корма для собак по состоянию на начало февраля составляли примерно 450 рублей. В «пиковую неделю» — с 14 по 20 марта — цена составила 533 рубля. На сегодняшний день сумма составляет 558 рублей.

То же самое и с кормом для хомяков. В феврале средняя стоимость корма составляла 165 рублей, в «пиковую неделю» — 186 рублей, а сейчас — 192 рубля.

Подорожание специалисты объяснили изменением курса валют и ажиотажным спросом.

Согласно прогнозам аналитиков, скоро цены на корм вернутся «на уровень февраля, возможно, будут на 2-5% ниже». Это связывают с тем, что владельцы домашних питомцев еще в феврале закупились впрок, а корма могут храниться достаточно долго.