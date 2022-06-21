В Путятинском районе сгорели баня и гараж

Пожарным удалось остановить огонь и не допустить возгорания соседних домов.

В селе Строевское Путятинского района на улице Заводской произошел пожар. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Сообщение о возгорании поступило 21 июня в 1:05. На место выехал один расчет ПСЧ № 34 ГПС по охране села Путятино и два человека.

Выяснилось, что загорелись две постройки — баня и гараж. Огонь потушили в 1:32. Пожарным удалось остановить огонь и не допустить возгорания соседних домов. Конструкции проливали до 5 утра.

Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину пожара.