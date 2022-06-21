В Псковской области произошло смертельное ДТП с двумя большегрузами
Трагедия случилась накануне в понедельник, 20 июня, в 17.45 на 247-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель вблизи Стругокрасненского района.
В Псковской области произошло смертельное ДТП с двумя большегрузами. Об этом во вторник, 21 июня,
Трагедия случилась накануне в понедельник, 20 июня, в 17.45 на 247-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель вблизи Стругокрасненского района. Там 57-летний водитель на автомобиле Volvo с прицепом не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем Daf с полуприцепом, которым управлял 42-летний мужчина.
От полученных травм водитель Volvo скончался на месте, водитель Daf получил повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области