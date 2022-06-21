В Оренбургской области ребенок выстрелил в пятилетнего брата из сигнального револьвера

В Оренбургской области восьмилетний ребенок выстрелил в своего пятилетнего брата из сигнального револьвера. Об этом во вторник, 21 июня,
Инцидент случился в Орске. Дети игрались в частном доме. В какой-то момент старший ребенок достал из шкафа сигнальный револьвер «Страж» и выстрелил в пятилетнего брата. Последний получил проникающее огнестрельное ранение в грудь. Ребенка госпитализировали.
Сначала на допросе родители дали ложные показания. Они пояснили, что пятилетний ребенок кинул какой-то предмет в огонь, после чего получил телесные повреждения.
Также следователи установили, что револьвер принадлежит сожителю матери. На допросе мужчина признался, что нашел оружие в гараже в 2020 году после смерти деда и хранил его в доме.
По данному факту возбуждено уголовное дело.