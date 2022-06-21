В Москве умер участник седьмого сезона проекта «Голос»

Его музыкальным наставником был Константин Меладзе, после чего Кбилашвили начал строить сольную карьеру.

В Москве скончался 31-летний Леван Кбилашвили. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает « Sputnik Грузия ».

Причина смерти не сообщается.

Певец участвовал в седьмом сезоне телевизионного проекта «Голос». Его музыкальным наставником был Константин Меладзе, после чего Кбилашвили начал строить сольную карьеру.

Последним его проектом стал бэнд panGEO.

Кадр из выступления на проекте «Голос»