В Карелии 14-летняя девочка вдохнула аэрозольный дезодорант и умерла

ебенок вдохнул аэрозольный дезодорант. После этого у девочки началась рвота, а потом она умерла.

В Карелии без видимых признаков насильственной смерти нашли тело 14-летней девочки. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил портал «Республика» со ссылкой на регионального детского омбудсмена Геннадия Сараева.

Трагедия случилась 16 июня в центре детского отдыха, который расположен в деревне Нурмолицы. Ребенок вдохнул аэрозольный дезодорант. После этого у девочки началась рвота, а потом она умерла. Ее тело обнаружили на территории базы в тот же день.

По данному факту возбуждено уголовное дело.