В Карелии 14-летняя девочка вдохнула аэрозольный дезодорант и умерла
ебенок вдохнул аэрозольный дезодорант. После этого у девочки началась рвота, а потом она умерла.
В Карелии без видимых признаков насильственной смерти нашли тело 14-летней девочки. Об этом во вторник, 21 июня,
Трагедия случилась 16 июня в центре детского отдыха, который расположен в деревне Нурмолицы. Ребенок вдохнул аэрозольный дезодорант. После этого у девочки началась рвота, а потом она умерла. Ее тело обнаружили на территории базы в тот же день.
По данному факту возбуждено уголовное дело.