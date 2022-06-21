В ДТП под Тимашевском погиб один человек, пятеро пострадали

Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota не удостоверился в безопасности выезда и столкнулся с Opel.

На трассе Тимашевск-Краснодар произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Тимашевском АСО.

ДТП произошло в понедельник, 20 июня. Сообщение спасателям поступило в 16:51.

Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota не удостоверился в безопасности выезда и столкнулся с Opel. Водитель Toyota скончался на месте. В Opel пострадали пять человек, один из них — ребенок.

Пострадавших увезли на скорой. Пострадавшему ребенку оказали психологическую помощь, а затем передали медикам.