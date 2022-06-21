В ДТП под Тимашевском погиб один человек, пятеро пострадали
Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota не удостоверился в безопасности выезда и столкнулся с Opel.
На трассе Тимашевск-Краснодар произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Тимашевском АСО.
ДТП произошло в понедельник, 20 июня. Сообщение спасателям поступило в 16:51.
Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota не удостоверился в безопасности выезда и столкнулся с Opel. Водитель Toyota скончался на месте. В Opel пострадали пять человек, один из них — ребенок.
Пострадавших увезли на скорой. Пострадавшему ребенку оказали психологическую помощь, а затем передали медикам.