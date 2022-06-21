Синяков: проверку рязанского УРТ проводит человек Павла Малкова

Об этом стало известно на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Проверку рязанского УРТ проводит человек врио губернатора Павла Малкова. Об этом стало известно во вторник, 21 июня, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

На комитете обсудили реконструкцию городской троллейбусной сети. Депутат Денис Милюков поинтересовался у начальника управления транспорта в Рязани Вениамина Синякова, как проходит планируемая реконструкция троллейбусной сети.

«На данный момент, проходит аудит УРТ, после которого и будут предложены решения по развитию», — рассказал Вениамин Синяков.

Кроме того, начальник Управления транспорта упомянул, что в проверке участвует человек врио губернатора Рязанской области Павла Малкова.