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Рязанские врачи удалили гигантскую опухоль в головном мозге
Мужчина поступил в отделение с подозрением на инсульт — он не мог двигаться и говорить. Во время обследования выяснилось, что у него злокачественная опухоль-глиобластома.

Рязанские врачи удалили гигантскую опухоль в головном мозге. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Операцию провели специалисты областной клинической больницы. Мужчина поступил в отделение с подозрением на инсульт — он не мог двигаться и говорить. Во время обследования выяснилось, что в головном мозге у него злокачественная опухоль-глиобластома.

Некоторое время пациент находился в неврологическом отделении, чтобы его состояние стабилизировалось. Как только ему стало лучше — его отправили в нейрохирургию.

«Мы провели в операционной два часа. Столько времени потребовалось, чтобы отделить опухоль и удалить ее, не задев тонкие структуры мозга. Для успешной работы использовали микроскоп и навигационное оборудование. После удаления оказалось, что опухоль имеет размер 10*7 сантиметров. Это действительно гигантский размер для новообразования головного мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов.

После операции мужчина снова начал двигаться и разговаривать. Его выписали. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов.