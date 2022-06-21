Рязанские полицейские задержали жителя Брянска, объявленного в федеральный розыск
Его объявили в розыск по подозрению в преступлениях, связанных с хранением и оборотом наркотиков.
В Рязани задержали жителя Брянска, которого объявили в федеральный розыск. Об этом во вторник, 21 июня,
Мужчину задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области во время патрулирования. Правоохранители заметили мужчину, который был похож на человека с ориентировки.
Прохожего остановили для проверки документов. Выяснилось, что это 38-летний житель Брянской области. Его объявили в розыск по подозрению в преступлениях, связанных с хранением и оборотом наркотиков.
Мужчину задержали и передали оперативникам уголовного розыска.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.