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Рязанские полицейские задержали жителя Брянска, объявленного в федеральный розыск
Его объявили в розыск по подозрению в преступлениях, связанных с хранением и оборотом наркотиков.

В Рязани задержали жителя Брянска, которого объявили в федеральный розыск. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области во время патрулирования. Правоохранители заметили мужчину, который был похож на человека с ориентировки.

Прохожего остановили для проверки документов. Выяснилось, что это 38-летний житель Брянской области. Его объявили в розыск по подозрению в преступлениях, связанных с хранением и оборотом наркотиков.

Мужчину задержали и передали оперативникам уголовного розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.